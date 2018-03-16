16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт аэрохаба.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания "Белавиа" с показателем пунктуальности 74,9%, выполнившая 1588 из 2120 рейсов без задержек.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания Azal с показателем пунктуальности 93,8%, выполнившая 15 из 16 рейсов без задержек.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-