16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт аэрохаба.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания "Белавиа" с показателем пунктуальности 74,9%, выполнившая 1588 из 2120 рейсов без задержек.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания Azal с показателем пунктуальности 93,8%, выполнившая 15 из 16 рейсов без задержек.
РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-
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