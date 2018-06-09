Национальный аэропорт Минск принял первый рейс авиакомпании Finnair из Хельсинки

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск и авиакомпании Finnair открыли круглогодичный прямой рейс Хельсинки-Минск, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Минск прибыл первый рейс авиакомпании Finnair.

Рейсы из Хельсинки будут отправляться дважды в неделю по вторникам и субботам в 9.45, а прибывать в Минск в 11.00. Обратный рейс - в 11.45 с прибытием в 13.00 в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Общее время в пути - 1 час 15 минут. Расписание составлено максимально удобно не только для тех пассажиров, кто решил посетить Хельсинки, но и для тех, кто путешествует дальше в Европу, Азию или Америку.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-