12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск в августе принял около 540 тыс. пассажиров, в июле - 535 тыс. пассажиров, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель директора Национального аэропорта Василий Корнев.
В Национальный аэропорт Минск летают около двух десятков перевозчиков. Сегодня они охватывают 60 направлений. "Мы стремимся, чтобы был охвачен Мюнхен, Дюссельдорф, Таллин, Мадрид. Мы видим, какие маршруты используют пассажиры, и рекомендуем авиакомпаниям, чтобы они изучали этот вопрос, ежегодно встречаемся по несколько раз", - отметил Василий Корнев.
Работа столичного аэропорта построена по хабовой модели. Нынешний сезон стал выигрышным и для чартеров. На отдых из Беларуси улетали чаще, чем в прошлом году.
В 2017 году услугами аэропорта воспользовались более 4 млн пассажиров. Для каждого третьего Минск стал пунктом на дальнейшем пути следования по делам или на отдых. Аэропорт в нынешнем году сможет перевезти более 4,5 млн пассажиров.-0-
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