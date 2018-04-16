16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск в марте стал вторым в Европе в рейтинге OAG по регулярности полетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.
"Исследовательская компания OAG огласила рейтинг за март 2018 года. Согласно данным отчета OAG по регулярности полетов за март текущего года аэропорт Минска занял пятое место на международном уровне и второе место на региональном уровне (Европа) после аэропорта Саарбрюкен (Германия)", - отметили в пресс-службе.
OAG - исследовательская компания со штаб-квартирой в Великобритании, предоставляющая наиболее достоверную цифровую информацию о статусе рейсов аэропортам, авиакомпаниям, обслуживающим компаниям, связанным с туризмом, самолетостроительным компаниям, консультантам по всему миру.
РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-
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