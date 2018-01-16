Национальный стенд Беларуси впервые будет представлен на туристической выставке FITUR 2018 в Мадриде

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный стенд Беларуси впервые будет представлен на туристической выставке FITUR 2018 в Испании, сообщили БЕЛТА в пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

FITUR-2018 - одно из крупнейших туристических мероприятий, в рамках которого свои услуги представляют туроператоры, туристические агентства, отели, перевозчики, офисы по туризму, сервисные компании и другие участники отрасли. В 2017 году в выставке приняли участие 9,9 тыс. экспонентов из 165 стран и регионов, почти 250 тыс. посетителей. Открытие белорусского стенда состоится 17 января.

16-17 января Испанию посещает министр спорта и туризма Александр Шамко. Сегодня состоялись переговоры с государственным секретарем по туризму Испании Матильдой Пастор Асиан Гонсалес, во время которых представлен туристический потенциал Беларуси, основные виды туризма.

Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством энергетики, туризма и электронного администрирования Испании о сотрудничестве в сфере туризма. Меморандум предусматривает обмен информацией, продвижение национального туристского продукта, защиту интересов и обеспечение безопасности туристов, обмен статистическими данными, а также опытом в сфере образования и подготовки кадров.

Кроме того, состоялась встреча Александра Шамко с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, развитие туристического направления в Беларуси, подготовку к крупным мероприятиям, которые пройдут в республике. В переговорах принял участие также посол Беларуси во Франции и Испании по совместительству, постоянный представитель Беларуси при Всемирной туристской организации Павел Латушко.-0-

Александр Шамко и Зураб Пололикашвили