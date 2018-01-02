Научно-исследовательский центр ЖКХ при НАН будет максимально практико-ориентированным - Терехов

2 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Научно-исследовательский центр ЖКХ при Национальной академии наук будет максимально практико-ориентированным. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов.

"От института ожидаем работу над экономическим обоснованием самой модели функционирования ЖКХ, начиная от организационно-правовых аспектов и заканчивая экономикой системы, а также стоимости услуг. Это должно быть максимально практико-ориентированное направление в НАН, которое работает над тем, что актуально, что нужно сегодня, здесь и сейчас", - сказал Александр Терехов.

Спектр взаимодействия жилищно-коммунальной отрасли с наукой довольно широкий. Ученые будут заниматься разработкой новых технологий, связанных с очисткой воды, внедрением новшеств в теплоснабжении. Большое поле деятельности для разработчиков информационных технологий для ЖКХ. "Диспетчерская служба 115 - это базовая модель. На ее платформе можно создавать, к примеру, личный кабинет гражданина, подомовой учет затрат, дистанционную передачу данных приборов учета", - пояснил министр. Он подчеркнул важность создания института, которое свидетельствует о том, что наука подключается к решению проблем ЖКХ не разово, а на постоянной основе.

В составе кадров научно-исследовательского центра изначально будут ученые НАН. Александр Терехов не исключает в дальнейшем привлечения к научной работе в новой структуре специалистов из центрального аппарата министерства.

Как сообщалось, предусмотрено создание шести научно-исследовательских отделов, четыре из которых появятся в первую очередь: экономики, жилищного хозяйства, ресурсов и научно-технического развития, информатизации ЖКХ.-0-