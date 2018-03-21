Независимая аттестация за 9-й класс будет введена после полного перехода на обновленный учебный план

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимая аттестация за 9-й класс общеобразовательной средней школы будет введена после полного перехода на обновленный учебный план. Об этом сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Предполагается, что независимая аттестация по завершении обучения в 9-м классе будет введена после полного перехода на обновленный типовой учебный план общего среднего образования, который произойдет в 2019/2020 учебном году", - отметил министр образования.

В качестве одного из вариантов проведения независимой итоговой аттестации рассматривается аналог республиканских контрольных работ, которые были проведены в марте этого года по математике и географии. Учащиеся выполняли контрольные работы в своих школах по текстам Министерства образования, а проверяли их независимые районные, областные и минская городская комиссии.

"Сейчас мы анализируем результаты выполнения учащимися контрольных работ, плюсы и минусы механизма их проведения. Полученные выводы будут учтены при организации и проведении независимой аттестации", - подчеркнул Игорь Карпенко.

По его словам, введение независимой аттестации после 9-го класса не повлияет на организацию обучения в 10-11-м классах. Сохранятся профильные и базовые классы. При этом зачисление в профильные классы будет осуществляться по итогам независимой аттестации. Кто не пройдет в профильный класс, сможет продолжить обучение в базовом классе или в учреждении среднего специального или профессионально-технического образования.-0-

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