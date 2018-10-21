Ночные заморозки прогнозируются местами в Беларуси 22 октября

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки до минус 3 градусов прогнозируются местами в Беларуси 22 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по северо-западу ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет ночью слабый, днем - юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 7-13 градусов выше нуля.
Днем 23 октября и в течение суток 24 октября в юго-западных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.-0-
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