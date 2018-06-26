Нотариусы Беларуси 29 июня проведут бесплатные консультации

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси 29 июня бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

Республиканская акция посвящена Дню Независимости Беларуси. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро республики. Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане и гости страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.

Проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Их цель прежде всего - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-