Нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют 8 мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси 8 мая бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.
Акция по бесплатному консультированию посвящена 73-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ней примут участие все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны. В течение рабочего дня все желающие могут обратиться за консультацией к нотариусу по вопросам, входящим в его компетенцию. Проконсультируют в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости и совершению исполнительных надписей.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-
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