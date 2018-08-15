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Новая система оценки на ЦТ на модельной апробации показала много плюсов - РИКЗ

Общество 15.08.2018 | 13:12

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая система оценки на ЦТ на модельной апробации показала много плюсов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщила первый заместитель директора РИКЗ Наталья Вайтехович, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году новая система оценки прошла модельную апробацию. "По ее результатам мы увидели много плюсов", - сказала Наталья Вайтехович. Процедура получается еще более открытой и прозрачной для абитуриентов.

Первый замдиректора РИКЗ пояснила суть новой методики. Каждому тестовому заданию присваивается первичный балл, его абитуриенты будут знать еще до ЦТ. Он будет зависеть от многих показателей - уровня сложности, формы представления. Затем будут введены коэффициенты в процессе проверки работ абитуриентов и далее рассчитан итоговый тестовый балл. И первичный, и тестовый итоговый баллы, а значит, и свой ранг абитуриенты смогут увидеть на сайте РИКЗ.

Результаты ЦТ этого года оценивались по прежней методике.

Представитель РИКЗ отметила, что решение об использовании новой методики будет принимать Министерство образования.-0-

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