Новые пенсионные льготы при воспитании ребенка-инвалида менее 8 лет не планируются - Ковальков

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение новых пенсионных льгот для родителей, воспитывавших ребенка-инвалида менее восьмилетнего периода, не планируется. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции, которая прошла на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

На сегодняшний день родители, которые воспитывали ребенка-инвалида менее 8 лет, не имеют никаких пенсионных льгот. Однако, по мнению читательницы из Минска, такой подход не совсем справедлив, ведь родители ребенка с четвертой степенью утраты здоровья за пять лет ухода за ним вложили сил и труда не меньше, чем родители инвалида с первой степенью утраты, но за восемь лет. При этом даже при исключении пяти лет из страхового стажа матери очень сложно добрать их впоследствии. Женщина поинтересовалась, не планируется ли снижение пенсионного возраста или уменьшение требуемого страхового стажа работы с уплатой взносов для родителей детей-инвалидов.

"Введение новых пенсионных льгот для родителей, воспитывавших ребенка-инвалида менее восьмилетнего периода, не планируется", - сказал Валерий Ковальков. При этом он отметил, что вопросы установления времени (возраста) наступления инвалидности у каждого конкретного ребенка-инвалида относятся к компетенции Министерства здравоохранения.

У женщины требуемый страховой стаж (16 лет 6 месяцев - 20 лет) формируется в течение всего трудоактивного периода - в среднем около 40 лет (начиная с 18 лет и до назначения пенсии). Даже с учетом отвлечения на уход за детьми до трех лет и на пятилетний уход за ребенком-инвалидом требования по страховому стажу остаются посильными, уверен Валерий Ковальков.

"Женщинам, имеющим общий стаж не менее 35 лет (в него включаются и указанные периоды ухода за детьми, уход за взрослым инвалидом 1 группы, учеба, получение пособия по безработице и т.п.), требования к стажу уже снижены - пенсия по возрасту может назначаться при наличии не менее десяти лет работы с уплатой взносов", - заключил замминистра.-0-

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