Новый график движения поездов введут на БЖД с 9 декабря

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 00.00 9 декабря вводит новый график движения поездов на 2018-2019 годы на дорогах стран Содружества и Евросоюза, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"При формировании графика Белорусской железной дорогой уделялось внимание сохранению существующих актуальных для пассажиров направлений в сообщении со странами СНГ и Балтии и расширению маршрутной сети как в международном сообщении, так и внутри республики", - отметили в БЖД.

График движения сформирован с учетом инфраструктурных проектов, перспективных конкурентных решений организации железнодорожных пассажирских перевозок, а также мониторинга спроса. Так, в международном сообщении появится международный поезд №328/327 Минск-Казань. Он будет отправляться по средам в 21.55 от станции Минск-Пассажирский. Прибывает в Казань в 17.53 по пятницам. В обратном направлении со станции Казань поезд будет отправляться в 7.43 по субботам, прибытие на станцию Минск-Пассажирский в 5.13 по понедельникам. В составе поезда предусматриваются также беспересадочные вагоны Брест-Казань и Гомель-Казань.

Ранее курсировавший поезд Брест-Саратов назначен в сообщении Барановичи-Саратов. Поезд будет курсировать один раз в неделю. Он будет отправляться с начальной станции по воскресеньям и прибывать в Саратов по вторникам, из Саратова будет отправляться по вторникам, а прибывать на конечную станцию по четвергам. В составе поезда также предусматривается курсирование беспересадочных вагонов Брест-Саратов и Гомель-Саратов.

Для удобства пассажиров изменено расписание поезда №317 Караганды-Барановичи. В новом графике поезд из Караганды будет прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 5.13 (ранее в 3.52) и отправляться на станцию Барановичи-Полесские в 5.38.

С учетом спроса на перевозки в летний период 2019 года предусмотрен поезд №451/452 Минск-Варна. Из Минска он будет отправляться 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября, в обратном направлении из Варны - 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа и 4, 9 сентября.

В межрегиональном сообщении будет назначен новый поезд бизнес-класса в сообщении Минск-Гродно моторвагонным подвижным составом. Время отправления со станции Гродно - 6.39, прибытие на станцию Минск-Пассажирский - 10.42. Время отправления со станции Минск-Пассажирский - 15.30, прибытие на станцию Гродно - 19.38.

Летом на наиболее востребованных направлениях сохранено ежедневное курсирование поездов №94/93 Минск-Одесса, №100/99 Минск-Новоалексеевка, а также беспересадочных вагонов из Минска до Херсона и Бердянска. Продолжат курсирование беспересадочные вагоны формирования Белорусской железной дороги из Минска до Кишинева периодичностью через день.

В БЖД обращают внимание, что реализация проездных документов проводится за 60 суток до отправления на поезда, курсирующие в сообщении с Российской Федерацией в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Мурманска, Новосибирска, Архангельска и Саратова. В сообщении с Украиной, Литвой, Латвией и Казахстаном, а также на поезда межрегиональных линий в пределах республики продажа откроется за 45 суток до отправления.

Более подробно с расписанием можно ознакомиться в железнодорожных кассах, по телефону справочной службы 105, а также на сайте Белорусской железной дороги.-0-