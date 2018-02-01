1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый комплекс пограничной заставы "Островецкая" открыт у белорусско-литовской границы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Церемония открытия комплекса заставы Сморгонской пограничной группы прошла сегодня. "При проектировании нового двухэтажного комплекса погранзаставы учитывались все особенности несения службы на данном направлении. Теперь принимать ответственные решения по охране этого участка границы офицеры будут с необходимым техническим оборудованием", - отметили в Госпогранкомитете.

На территории нового комплекса расположены городок пограничной службы, площадка для рукопашного боя, учебное место для тренировок по огневой подготовке, спортплощадки. Все это сделает процесс обучения солдат срочной службы более быстрым и эффективным.

Современные комплексы пограничных застав включают в себя и автономное обустроенное жилье для семей офицеров и прапорщиков. "На "Островецкой" уже сегодня первые жильцы 12-квартирного служебного дома оценят все его преимущества, - рассказали в Госпогранкомитете. - Также в подразделении построены закрытые боксы для хранения и ремонта техники, заправочная станция. Предусмотрены водозаборные сооружения: станция обезжелезивания, подземная насосная станция. Оборудована посадочная площадка для вертолета. Имеется и собственная котельная, трансформаторная подстанция, пожарный резервуар и другие важные объекты инфраструктуры. А территория охраняется с помощью интегрированной системы видеонаблюдения и фиксации проникновения на погранзаставу".

Сотрудников пограничной службы с открытием нового комплекса поздравили председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Маркевич, председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, представители строительных и иных организаций.

Пограничная застава была образована в 2014 году. Она охраняет участок белорусско-литовской госграницы протяженностью 25 км в Островецком районе.-0-