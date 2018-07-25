Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br355,47. Данный норматив применяется с 1 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы", с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

Министерство труда и социальной защиты постановлением от 19 июля 2018 года №61 утвердило новый размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. БПМ для трудоспособного населения, установленный в ценах июня 2018 года, составляет Br236,98, соответственно 1,5 его размера - Br355,47 копеек.-0-