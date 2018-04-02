Новый тренажер боевой машины ЗРК "Оса" успешно прошел предварительные испытания

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый тренажер боевой машины зенитно-ракетного комплекса "Оса" успешно прошел предварительные испытания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.
Опытно-конструкторская работа "Тренажер" завершена в конце марта ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". Изготовлен компактный и надежный опытный образец аппаратуры функционального контроля и тренажера-имитатора для модернизации боевой машины ЗРК "Оса". Он выполнен с использованием современных электронных компонентов, что дает ему ряд преимуществ.
Так, введенная функция тренировки боевого расчета позволяет имитировать большое число типов целей и помех с характеристиками отраженных сигналов, близкими к реальным, а также использовать гибкую систему выбора сценариев тренировочных налетов. Кроме того, введенный режим электронного выстрела позволяет проверить контур управления ракетой с последующей оценкой результата стрельбы без их пуска.
Опытный образец позволяет исключить из состава ЗРК "Оса-АК" и "Оса-АКМ" штатный тренажер.-0-
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