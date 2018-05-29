Обеспечение безопасности полетов военной авиации стран СНГ обсудят 29-30 мая в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного комитета по вопросам обеспечения безопасности полетов авиации вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет 29-30 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Заседание пройдет под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси Олега Белоконева. В мероприятии примет участие руководящий состав служб безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ.

"Основной целью заседания является выработка единых взглядов и подходов в решении проблем обеспечения безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ, профилактики авиационных происшествий и обеспечения взаимодействия между уполномоченными органами министерств обороны стран СНГ в вопросах совершенствования процедур расследования и предотвращения авиационных происшествий", - отметили в военном ведомстве.

Во время заседания планируется рассмотреть современную концепцию развития систем безопасности полетов ведущих авиационных государств, обменяться опытом работы органов безопасности полетов авиации вооруженных сил государств СНГ и определить основные направления дальнейшего сотрудничества и информационного взаимодействия между уполномоченными органами министерств обороны стран СНГ.-0-