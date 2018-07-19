19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательный общедоступный пакет телепрограмм планируется обеспечить скрытыми субтитрами. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Павел Легкий сегодня во время круглого стола, посвященного вопросам развития в стране инклюзии и комфортной среды для инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве положительного примера Павел Легкий привел Белтелерадиокомпанию. "Благодаря специально закупленным серверам и новому оборудованию Белтелерадиокомпания обеспечила сопровождение своего телевизионного контента скрытой функцией телесуфлера. В принципе, такая же работа ведется основными республиканскими телеканалами. Надеемся, что мы сумеем обеспечить этой функцией общедоступный пакет", - отметил он.

Вместе с тем участники круглого стола обратили внимание, что пока не все кабельные телеоператоры включили такой сервис в перечень своих услуг, вследствие чего люди с проблемами слуха не могут в полной мере воспользоваться возможностями скрытого субтитрирования. Кроме того, жестовой язык не ограничивается только этой функцией. Для людей с нарушением зрения нужно применять аудиодескрипцию. Это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слабовидящему без специальных словесных пояснений. В Беларуси пока имеется небольшое количество специалистов, способных адаптировать телепрограммы и художественные фильмы для такой категории людей. Также более широко необходимо использовать ясный язык, доступный людям, испытывающим трудности в чтении и понимании текста.

Павел Легкий подчеркнул, что одна из важнейших задач информационной сферы - обеспечение редакциями изданий максимальной доступности контента для людей с ограниченными возможностями. Он считает, что СМИ необходимо активнее работать в части создания интернет-версий для слабовидящих. Сейчас для них шрифтом Брайля выпускается много литературно-художественных произведений современных белорусских авторов. По мнению первого замминистра, ассортимент такой литературы необходимо расширять.-0-