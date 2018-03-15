Обладательниц звания "Женщина года-2017" будут чествовать в Минске 17 марта

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения 42 победителей Х Республиканского конкурса "Женщина года-2017" состоится 17 марта в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОО "Белорусский союз женщин".

"Женщины ориентированы на формирование крепких семейных связей, заботу о здоровье своих близких, стабильность в обществе. Важно показать эту роль, вклад женщин в воспитание подрастающего поколения, социально-экономическое, гуманитарное развитие страны, культуру и духовность. Это одна из важных задач нашей организации, - отметила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель ОО "БСЖ" Марианна Щеткина. - Поэтому каждый год мы проводим данный конкурс, нынешний уже десятый по счету. К юбилею немного изменили формат, добавили новые номинации - чтобы показать многогранность роли женщин в обществе".

Прежде всего Марианна Щеткина отметила номинацию "Лидерство и успешное руководство", которая призвана показать, что женщина может быть успешной, совмещая заботу о семье и карьеру. В этой номинации отмечены 8 женщин-руководителей учреждений здравоохранения и социальной сферы, предприятий, местных органов исполнительной власти - все активистки "БСЖ". В числе лауреатов оказались не только по одной представительнице от каждого региона (от Минска - две), но и активистка объединенной организации общества ОАО "АСБ Беларусбанк".

Семь представительниц сферы медицины, которые также являются волонтерами, донорами, стали победителями в номинации "Спасая жизни". Еще 7 талантливых женщин-ученых, исследователей отмечены званием "Женщина в науке", чтобы в Год науки показать их высокие достижения в своей сфере.

Одна из главных ролей женщины воплотилась в традиционной номинации "Материнская слава". Причем среди семи победительниц оказались не только многодетные матери, родители-воспитатели приемных детей, но и матери выдающихся белорусов. "Что такое для матери слава? Это успехи ее ребенка, который добивается большего, когда есть поддержка родителей. Это мы и стремились показать, выбирая победителей в номинации", - пояснила Марианна Щеткина.

Шесть жительниц регионов Беларуси, внесшие значительный вклад в возрождение села, развитие сельскохозяйственного производства и переработку продукции, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и местного самоуправления, отмечены в номинации "Женщина села".

В номинации "Духовность и культура" победительницами названы 7 прекрасных дам, внесших весомый вклад в развитие духовно-нравственного потенциала общества, воспитание детей и молодежи, сохранение исторических культурных ценностей, занимающихся благотворительной деятельностью. Среди них руководитель художественного коллектива, поэтесса, председатель попечительского совета детского хосписа.

Для каждой номинантки важной наградой станет то, что вместе с почетным званием они получат часть суммы от премии "За духовное возрождение". По итогам 2017 года премии было удостоено ОО "БСЖ" - за многолетнюю гуманитарную деятельность.-0-