Облисполкомы и Мингорисполком проведут сегодня прямые телефонные линии

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

На обращения граждан с 9.00 до 12.00 ответят в субботу:

управляющий делами Брестского облисполкома Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

председатель Гродненского облисполкома Кравцов Владимир Васильевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Плавский Олег Альфредович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Некрашевич Виктор Владимирович (80222501869),

председатель Мингорисполкома Шорец Андрей Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-