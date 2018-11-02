Общественное обсуждение законопроекта "О правах инвалидов и их социальной интеграции" продлено

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции" продлено до 10 ноября, сообщили БЕЛТА в Национальном центре правовой информации.

Ране сообщалось, что общественное обсуждение завершится 2 ноября.

Разработчиком проекта выступает Национальный центр законодательства и правовых исследований Беларуси. В стране до 2025 года выполняются мероприятия Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов. Одно из ключевых - совершенствование законодательства. Новый документ будет направлен на обеспечение равенства и полноправного участия инвалидов в жизни общества. Он объединит два основных закона - "О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь" и "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов", а также будет дополнен новыми нормами и статьями.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта на электронный адрес.-0-