Обучение по первой магистерской программе БГУ и МГУ начнется в сентябре 2019 года

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение по первой совместной магистерской программе БГУ и МГУ начнется 1 сентября 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Первой совместной магистерской программой станет "История белорусской диаспоры", учрежденная историческими факультетами БГУ и МГУ во время первого межуниверситетского форума Союзного государства Беларуси и России "Образование и наука в МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы", который проходит с 10 по 12 октября в Москве. "Открытие магистратуры стало результатом плодотворного сотрудничества двух вузов, а также итогом реализации на истфаке МГУ целостного подхода к изучению истории белорусского народа. В российском вузе ведется подготовка студентов по специализации "История Беларуси", а с 2016 года в ее рамках введено изучение белорусского языка. Совместная магистерская программа станет логическим продолжением комплексного изучения белорусской истории в Московском университете, включая научный компонент подготовки специалистов", - отметили в пресс-службе.

Вступительные экзамены можно будет сдать в любом из университетов. Первый год учебы пройдет в МГУ, а второй - в белорусском вузе. Выпускники магистратуры получат два диплома: БГУ и МГУ.

Учебная магистерская программа разработана при участии историков двух вузов и включает дисциплины общетеоретического блока, спецкурсы и практику. Магистранты изучат особенности развития диаспоральных процессов в современном мире, белорусскую диаспору в России и мире, основы теории и практики коммуникации национально-культурных общественных объединений. Практику планируется организовать на базе российских и белорусских учреждений, в числе которых Федеральная национально-культурная автономия "Белорусы России", Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Московский дом национальностей, Музей современной истории России, Национальная библиотека и Национальный архив Беларуси. В учебном процессе планируется использовать дистанционные занятия, онлайн-защиты научных работ, круглые столы онлайн по различной проблематике.-0-