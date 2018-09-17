Обучение в российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе пройдут первые 20 человек

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор примет в ноябре на обучение 20 молодых новаторов, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

Такое решение принято на полях XIII фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", который 11-17 сентября проходит в Ростове-на-Дону. Положение о российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе подписали первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

"Бизнес-инкубатор пройдет в ноябре на базе Российского экономического университета им. Г.Плеханова в Москве и будет работать на протяжении восьми дней. Его резидентами станут двадцать молодых новаторов и предпринимателей от 18 до 35 лет - по десять от каждой стороны. Для ребят будет организовано обучение. Совместно с нашими коллегами из РСМ мы предоставим резидентам возможность общения с экспертами, менторами, посещения высокотехнологических производств, работы над бизнес-кейсами. Наиболее успешные смогут заручиться финансовой поддержкой", - сказал Олег Дикун.

Проект направлен на активизацию инновационной деятельности в сфере молодежного предпринимательства в Беларуси и России. "Отбор белорусских участников состоится под эгидой Совета молодых предпринимателей при ЦК БРСМ. О его старте мы объявим уже в начале октября на сайте brsm.by и в наших группах в социальных сетях. Безусловно, приоритетное внимание будет уделено участникам республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Мы ждем от новаторов прорывных проектов по широкому спектру направлений в двух номинациях: "Лучший товар" и "Лучшая услуга". Это касается реализованных проектов, результатом которых стал выход на рынок нового товара или новой услуги, имеющих спрос у потребителей", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.-0-