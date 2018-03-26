Очереди грузовиков на выезд из Беларуси сокращаются

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков, ожидающих выезда из Беларуси, сокращаются, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 8.00 26 марта, в очереди стоит более 1,5 тыс. фур, накануне их количество превышало 2 тыс.

На белорусско-литовской границе в "Каменном логе" стоят более 360 грузовых автомобиля, в "Привалке" - более 180 фур, в "Котловке" - свыше 190, в "Бенякони" - более 120.

Очереди из фур сохраняются на латвийском направлении. Так, в "Григоровщине" собралось более 300, в "Урбанах" - свыше 200.

На границе с Польшей стоит в общей сложности более 160 грузовиков. Очереди есть в "Берестовице" и "Брузгах" - свыше 90 и 70 большегрузов соответственно.

Что касается очередей на въезд в Беларусь, то они существенно сократились. Так, на границе в Польше они сохраняются в "Берестовице" (более 90) и "Козловичах" (более 20). На белорусско-литовской границе очередей грузовиков на въезд нет, на белорусско-латвийской в "Григоровщине" ожидают более 60 фур, в "Урбанах" - более 20.-0-