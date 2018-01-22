ОДКБ может взять на вооружение разработки, делающие неэффективной технологию "Стелс"

22 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российские разработки, позволяющие сделать технологию "Стелс" неэффективной, могут быть использованы при создании Единой (Объединенной) системы противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ. Такое мнение высказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров во время визита в российский Научно-исследовательский центр "Резонанс", сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Делегация Объединенного штаба ОДКБ, в состав которой вошли представители оборонных ведомств всех государств - членов ОДКБ, посетила накануне Научно-исследовательский центр "Резонанс" и ознакомилась с тактико-техническими характеристиками российской радиолокационной станции "Резонанс-НЭ", опытом ее боевого применения, - проинформировал пресс-секретарь. - Заместитель генерального директора научно-исследовательского центра доктор технических наук Александр Щербинко, рассказывая о современной разработке, в частности, сказал, что в основу работы станции заложен принцип резонансного отражения радиоволн от воздушных объектов, что приводит к резкому увеличению эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов, изготовленных по технологии "Стелс", в том числе крылатых ракет. Этот принцип делает технологию "Стелс" в диапазоне работы РЛС "Резонанс-НЭ" неэффективной".

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров отметил, что продемонстрированный образец вооружения может представлять интерес в свете создания к 2020 году Единой (Объединенной) системы противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ, а также обеспечения совместного применения войск, сил и средств, выполняющих задачи по противовоздушной обороне государств ОДКБ в воздушном пространстве регионов коллективной безопасности, по единому замыслу и плану.

На данный момент созданы Единые (Объединенные) региональные системы ПВО в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности. В Центрально-Азиатском регионе работа ведется преимущественно на двухсторонней основе: подписано и ратифицировано соглашение между Россией и Казахстаном, ведется работа по заключению аналогичных соглашений с Кыргызстаном и Таджикистаном. "Завершение создания Объединенной системы ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности является ключевым условием дальнейшего развития и интеграции в сфере ПВО и ПРО в рамках ОДКБ", - подчеркнул Владимир Зайнетдинов.-0-