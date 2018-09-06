ОДКБ провела тренировку по урегулированию условного кризиса в Центральной Азии

6 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ провела стратегическую командно-штабную тренировку по урегулированию условной кризисной ситуации в Центральной Азии, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова состоялась стратегическая командно-штабная тренировка, в ходе которой применительно к условной военно-политической обстановке вырабатывались политико-дипломатические, военные и иные совместные меры по урегулированию кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе", - отметил пресс-секретарь.

На первом этапе отрабатывался комплекс мероприятий, направленных на предотвращение военного конфликта, на организацию применения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и на отражение агрессии в условном государстве - члене ОДКБ. По условиям второго этапа, ОДКБ по мандату Совета Безопасности ООН организовала и провела миротворческую операцию на территории государства, не являющегося членом организации.

"В течение двух суток должностные лица функциональных групп Центра кризисного реагирования ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств - членов организации совместно вырабатывали предложения по нормализации обстановки и применению сил и средств коллективной безопасности для разрешения кризисной ситуации, - проинформировал Владимир Зайнетдинов. - Все предложения легли в основу проектов соответствующих решений уставных органов ОДКБ".

Подводя итоги стратегической командно-штабной тренировки, Анатолий Сидоров отметил, что предложения по формированию, перегруппировке и развертыванию сил и средств системы коллективной безопасности отрабатывались с учетом реально существующих угроз в Центрально-Азиатском регионе.

Стратегическая командно-штабная тренировка является первым этапом подготовки оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2018".-0-