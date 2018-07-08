Около 24 тыс. семей получили безналичные жилищные субсидии в I полугодии 2018 года

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 24 тыс. семей в первом полугодии 2018 года получили безналичные жилищные субсидии. Об этом в программе "Главный эфир на телеканале "Беларусь 1" сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов, сообщает БЕЛТА.

"Всего за первое полугодие 2018 года около 24 тыс. семей получили помощь в виде безналичной жилищной субсидии - это около Br612 тыс", - отметил он. Кроме того, указом №225 расширен перечень категорий граждан на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу. На субсидии смогут рассчитывать семьи, воспитывающие детей до 3 лет, детей-инвалидов до 18 лет. Субсидии будут положены также получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Виталий Смирнов рассказал, что в настоящее время ведомство разрабатывает ряд нормативных правовых актов, которые направлены на улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. "И в первую очередь, чтобы поставщик услуг ответил рублем за некачественное предоставление услуги, - добавил он. - Также мы работаем над оплатой за пользование жилыми помещениями в общежитиях, чтобы деньги направлялись на улучшение условий проживания в них".

Как сообщалось, система безналичных жилищных субсидий для оплаты ЖКУ начала действовать в Беларуси с октября 2016 года. В январе-мае текущего года субсидии были предоставлены на сумму Br605,7 тыс., в том числе по выявительному принципу на Br533,5 тыс., по заявительному - на Br72,7 тыс.-0-