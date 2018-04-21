21 апреля, Столбцовский район /Корр. БЕЛТА/. Около 3 млн белорусов участвуют в республиканском субботнике. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению субботника Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должен отметить, что с очень большим энтузиазмом люди приняли предложение провести субботник. По предварительным данным, сегодня на субботнике трудятся около 3 млн человек. По прогнозам, около Br7,5 млн будет заработано", - рассказал Михаил Русый.

По предварительной информации, наибольшее количество людей участвуют в субботнике в Минске - более 600 тыс., по 430-450 тыс. - в Гомельской и Брестской областях. Минск в лидерах и по заработанным деньгам - около Br2 млн.

Вице-премьер обратил внимание, что заработанные на субботнике деньги пойдут на важные социальные проекты. Так, половина средств будет направлена на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест захоронения воинов Великой Отечественной войны, подготовку детских лагерей к лету. Еще 50% средств пойдет на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи в преддверии II Европейских игр 2019 года. "Каждый человек знает, что его заработанный рубль пойдет на конкретные дела", - подчеркнул Михаил Русый.

В субботнике участвуют представители госорганов, общественные организации, бизнесмены, олимпийские призеры. Особенность субботника в этом году - они помогают наводить порядок на своей малой родине.

Республиканский субботник в нынешнем году совпадает с завершением акции "Неделя леса". К участию в ней также подключились многие белорусы, представители международных организаций, работающих в нашей стране, рассказал вице-премьер. Сотрудники лесхозов помогали людям выкапывать бесплатно в лесу саженцы березы, рябины, клена, чтобы обустроить скверы и парки.

Михаил Русый поблагодарил всех белорусов, которые откликнулись на предложение выйти на субботник. "Такие подходы сплачивают народ и объединяют его в одно целое", - считает он.

Вице-премьер сегодня участвует в посадке леса в Акинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза. Здесь работает премьер-министр Андрей Кобяков и часть сотрудников Аппарата Совмина.-0-