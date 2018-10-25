Около 30 замещающих семей созданы в Беларуси в январе-сентябре

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая форма оказания социальных услуг - в замещающей семье - набирает популярность, в этом году такой возможностью воспользовались почти 30 нетрудоспособных граждан. Эти данные привел заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак сегодня на онлайн-конференции "Социальное обслуживание населения" на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

"За девять месяцев этого года в республике созданы и функционируют 28 замещающих семей, социальные услуги в которых получают 29 граждан", - сказал Александр Румак.

Форма социального обслуживания совершеннолетних нетрудоспособных граждан в замещающей семье введена с 25 декабря 2017 года. По сути, речь идет о совместном проживании и ведении общего хозяйства получателя услуги и человека, который ее оказывает. При этом нетрудоспособному гражданину должно быть обеспечено проживание в отдельной жилой комнате.

"Социальные услуги в замещающей семье предоставляются одиноким постоянно проживающим на территории республики неработающим инвалидам I или II группы и одиноким неработающим гражданам, достигшим 70-летнего возраста. При этом учитывается наличие у него соответствующих медицинских показаний и отсутствие медицинских противопоказаний", - уточнил Александр Румак. В свою очередь помощником, оказывающим социальные услуги, может быть дееспособный человек в возрасте от 18 до 65 лет, не являющийся инвалидом I или II группы и лицом, обязанным по закону содержать нетрудоспособного гражданина.

Замещающая семья создается на основании договора оказания социальных услуг. Для его заключения помощник, а также совершеннолетний нетрудоспособный гражданин обращаются в территориальный центр по месту регистрации (месту жительства). Решение принимается местным исполнительным и распорядительным органом с учетом предложений комиссии, созданной для рассмотрения вопросов социального обслуживания в замещающей семье.-0-