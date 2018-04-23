Около 374 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях Беларуси на летних каникулах

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 374 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях Беларуси в летний период, сообщил журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже началась активная работа по подготовке детской летней оздоровительной кампании. Центру выделено более Br42 млн", - сказал Геннадий Болбатовский.

Утверждены размеры дотаций на удешевление стоимости путевки. Так, дотация на путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием не менее 18 дней составит Br185; в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием - Br76; в 9-дневный профильный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей - Br79; в спортивно-оздоровительный лагерь на 18 дней - Br205. "Удельный вес дотаций для 9-дневных лагерей и лагерей с дневным пребыванием превысит 80% от стоимости путевки, для лагерей с круглосуточным пребыванием - 40%", - отметил он.

В прошлом году летом в оздоровительных лагерях отдохнули 368 тыс. детей.

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