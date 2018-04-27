Около 500 тыс. болельщиков проедут транзитом через Беларусь на ЧМ по футболу в России

27 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Около 500 тыс. болельщиков проедут транзитом через территорию Беларуси для участия в мероприятиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик сегодня во время подписания в Могилеве протокола рабочей встречи по актуальным вопросам приграничного сотрудничества органов внутренних дел Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

С учетом проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 стороны обсудили организацию двустороннего взаимодействия по обеспечению общественной безопасности на объектах транспорта, а также порядок пропуска через государственную границу Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих на масштабное спортивное событие.

На встрече было отмечено, что взаимодействие органов внутренних дел Беларуси и России находится на высоком организационном и практическом уровне. Стороны имеют богатый опыт раскрытия преступлений в сфере высоких технологий, противодействии незаконному обороту наркотиков, розыске преступников и без вести пропавших граждан, борьбе с экономическими преступлениями, коррупцией и организованной преступностью. Одним из приоритетных направлений сотрудничества остается борьба с незаконной миграцией.

Представители Союзного государства также обсудили вопросы реализации соглашения между правительствами Беларуси и России об использовании миграционной карты единого образца и взаимодействии территориальных приграничных органов внутренних дел при осуществлении миграционного контроля, в том числе при проведении в рамках ОДКБ оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал".

Отдельное внимание было уделено вопросу интеграции информационных ресурсов между ведомствами и установлению стабильного обмена информацией об иностранных гражданах третьих государств и лицах без гражданства, временно въезжающих на территорию в Беларуси и России, содержащейся в центральных банках данных.

Встречи с участием представителей МВД двух стран, Государственного пограничного комитета Беларуси, ФСБ России и посольства РФ в Беларуси проводятся с 2008 года ежегодно. Они позволяют не только обсуждать текущее состояние сотрудничества и взаимодействия по вопросам миграции, но и вырабатывать адекватные меры реагирования на определенные риски и угрозы, вызванные современностью.-0-