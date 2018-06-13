Около 60% семей в Беларуси смогут воспользоваться новой системой жилищно-строительных сбережений

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60% семей в Беларуси смогут воспользоваться механизмом жилищно-строительных сбережений. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Что касается системы жилищно-строительных сбережений, то она рассматривается уже много лет на государственном уровне. Когда выделялись значительные объемы средств на поддержку граждан в строительстве жилья, этот вопрос отодвинулся на второй план. Сейчас мы вернулись к данному механизму, которым, исходя из уровня доходов, может воспользоваться около 60% домашних хозяйств республики. В этой системе тоже есть элементы государственной поддержки", - отметил Александр Горваль.

Проект указа о жилищно-строительных сбережениях находится на рассмотрении в правительстве. Документ предполагает дифференциацию по срокам накопления. Так, семьи с более высоким доходом смогут накопить средства на улучшение жилищных условий за более короткий период. Как сообщалось, новая схема предусматривает период от трех до семи лет, за время которого необходимо накопить не менее 30% от стоимости будущего жилья. На остальные 70% стоимости предоставляется кредит на период от 15 до 20 лет. Ставка по кредиту будет на 1-2 процентных пункта ниже рыночной. Сегодня по самым доступным кредитам на недвижимость, предоставляемым на общих основаниях, ставка составляет 13,5%.

"Ипотечное кредитование и строительные сбережения - перспективные механизмы, которые без массового привлечения бюджетных средств позволили бы гражданам улучшить жилищные условия. Если говорить о первом механизме, то концептуальные положения определены законом об ипотеке. Вместе с тем не решены принципиальные вопросы, касающиеся возможности взыскания предмета ипотеки банком в случае неплатежей. Кроме того, нужно, чтобы ипотечное кредитование было интересно в части более низкой процентной ставки. Как правило, в мировой практике ипотечный кредит дешевле, чем коммерческий", - сказал Александр Горваль.

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