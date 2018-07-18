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Около 600 школьных базаров будут работать в Беларуси

Общество 18.07.2018 | 18:15
Фото из архива
Фото из архива

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 600 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии учебного года. Такая информация размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

"По всей Беларуси стартовали мероприятия по расширенной продаже товаров к новому учебному году. Во всех регионах страны, по оперативным данным, будут работать порядка 600 школьных базаров (ярмарок), на которых для учащихся представят максимально широкий ассортимент одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и школьно-письменных принадлежностей", - информирует МАРТ.

Мероприятия будут сопровождаться рекламными акциями: предоставление покупателям скидок на товары, развлекательные программы для детей, розыгрыши лотерей, вручение подарков и призов.

В соответствии с календарем иностранных, международных и республиканских выставок, выставок-ярмарок, организуемых в Беларуси в 2018 году, с 25 по 28 августа в выставочном центре "Белэкспо" пройдут международные специализированные выставки-ярмарки "Здравствуй, школа!" и "Нашим детям".

Продажу товаров для учащихся в Беларуси осуществляют около 6 тыс. розничных торговых объектов. В организациях торговли представлен широкий ассортимент школьной одежды, обуви, кожгалантерейных товаров и школьно-письменных принадлежностей. Покупатели могут выбрать модели, расцветки, виды, материалы.

В зависимости от места нахождения торгового объекта, его площади и специализации в продаже представлено около 400 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, порядка 300 моделей обуви. Одежда делового стиля - это комплекты и сарафаны, блузки, брюки и юбки, пиджаки и жилеты для девочек, а также костюмы и комплекты, пиджаки и жилеты, брюки и сорочки для мальчиков. Гардероб одежды делового стиля можно дополнить трикотажными изделиями: джемперы, свитеры, жакеты для девочек и мальчиков. Представлен также ассортимент одежды и обуви для занятий физкультурой и спортом.

Школьникам предлагается более 100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок, которые изготовлены из прочных, легких и водоотталкивающих материалов, оснащены световозвращающими элементами для обеспечения безопасности детей на дорогах. К новому учебному году предлагается разнообразный по видам ассортимент школьно-письменных и канцелярских принадлежностей: тетради ученические, общие и полуобщие, альбомы и тетради для рисования, альбомы для черчения, акварельные краски, обложки для дневников и тетрадей, шариковые ручки, пишущие узлы, карандаши черно-графитные и цветные, фломастеры и многое другое.

Товары для школьников предлагаются в широком диапазоне цен в зависимости от состава сырья, модели и других характеристик. В 2018 году оптимальная экипировка (включая одежду, обувь, галантерейные товары (ранец, сумка), школьно-письменные и канцелярские принадлежности) обойдется родителям школьников: младших (I-IV) классов Br145-750, старших (V-XI) классов - Br214-890.

В торговле постоянно проводятся совместные с производителями и поставщиками мероприятия и акции по продаже товаров со скидками; предлагаются программы кредитования и рассрочки, как за счет собственных средств, так и совместно с банками. Кроме того, торговые организации Беларуси проводят акции социальной направленности, предусматривающие предоставление скидок многодетным семьям, домам семейного типа, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Предусмотрено и оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов на товары школьного ассортимента, подгонка одежды по фигуре.

Вопросы бесперебойного обеспечения товарами школьного ассортимента в период повышенного спроса находятся на постоянном контроле облисполкомов, Минского горисполкома.-0-

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Теги
Министерство антимонопольного регулирования и торговли, торговля, школы
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