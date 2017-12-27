27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 8 тыс. мест новогодних празднований проверили работники МЧС. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Анатолий Балябин, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил представитель МЧС, основная работа ведомства в преддверии праздников - это проведение мониторингов пожарной безопасности объектов, где будут проходить празднования. "Всего проведено около 8 тыс. мониторингов. Особое внимание уделяется подготовке персонала объектов, знаниям правил противопожарной безопасности, проверяется состояние подъездов, исправность средств противопожарной защиты и прочее. Также было проинструктировано около 38 тыс. человек персонала", - сказал Анатолий Балябин.-0-