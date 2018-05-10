Около 832 тыс. человек приняли участие в мероприятиях в День Победы

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 832 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях в День Победы, из них в Минске - более 220 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.
К охране общественного порядка привлекались сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск. Усилия правоохранителей также концентрировались на обеспечении личной и имущественной безопасности граждан.
Осложнений оперативной обстановки не допущено, задачи по обеспечению правопорядка выполнены.-0-
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