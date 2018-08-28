Около 90 космонавтов из 19 стран приедут в Минск на международный конгресс

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90 космонавтов из 19 стран примут участие в 31-м международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который пройдет в Минске 9-15 сентября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самые большие делегации ожидаются из России и США, также будут гости из Германии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Китая и других государств", - сказал Сергей Килин.

"В числе знаменитых космонавтов, которые посетят Беларусь в сентябре, будет Светлана Савицкая - первая женщина, которая вышла в открытый космос. Приедут первый китайский космонавт Ян Ливэй, экс-рекордсмен по пребыванию в открытом космическом пространстве Сергей Крикалев. Будет и такая легендарная личность, как Виктор Савиных, который реанимировал станцию "Салют-7". Многие космонавты после полета занимались политической и научной деятельностью, поэтому в числе наших гостей будут бывший французский министр и бывший ректор университета в Штутгарте. Ждем и американского астронавта Скотта Келли, который вместе с российским космонавтом Михаилом Корниенко провел на орбите почти год, исследуя, как организм реагирует на длительное отсутствие гравитации", - отметил он.

В понедельник, 10 сентября, пройдет церемония открытия конгресса в НВЦ "Белэкспо". Запланированы технические сессии, посвященные обзору международной космической программы, обсуждению результатов полетов на МКС, космической науке. В среду, 12 сентября, космонавты встретятся с белорусскими школьниками и студентами. Кроме того, во время конгресса состоится открытие Аллеи космонавтов в Ботаническом саду и монумента на ул.Космонавтов, посвященного белорусским участникам космических полетов. Также для гостей запланированы экскурсии по знаковым местам Беларуси и культурная программа. Официальная часть конгресса завершится церемонией закрытия.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-