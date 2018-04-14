14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около сотни стран мира объединили усилия для повышения беспристрастности судебной власти и предупреждения коррупции в системе правосудия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

В мероприятии по запуску Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов приняли участие представители около ста стран мира. В том числе верховных судов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана. Участником мероприятия от Беларуси стала судья Верховного суда Беларуси Ирина Тылец.

На протяжении двух дней проходили тематические пленарные и секционные заседания. Участники обсудили алгоритмы взаимодействия судей, судебных органов, судейских ассоциаций и других заинтересованных сторон для реализации общих целей по укреплению честности и неподкупности судебных органов в рамках Глобальной сети. Итогом стало принятие Декларации о честности и неподкупности судебных органов, закрепившей глобальный подход по консолидации усилий в этой сфере через создание Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов в качестве платформы для взаимного обучения и поддержки.

В статье 11 Конвенции ООН против коррупции подчеркивается решающая роль судебной власти в борьбе с коррупцией и признается, что для того, чтобы судебная система могла эффективно исполнять эту роль, в ней самой не должно быть коррупции, а ее работники должны проявлять честность и неподкупность. Выражение "честность и неподкупность" представляет собой комплексное понятие, означающее способность всей судебной системы и ее отдельных работников противостоять этому проявлению, строго придерживаясь таких основополагающих ценностей, как независимость, объективность, честность, соблюдение этических норм, равенство, компетентность и старательность. Эти ценности провозглашены в Бангалорских принципах поведения судей.-0-