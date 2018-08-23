23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онкобольным женщинам в Беларуси планируется предоставить возможность замораживать яйцеклетки, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Александр Старовойтов.

Это предусмотрено поправками в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях. "Право законсервировать яйцеклетки планируется предоставить женщинам, которым предстоят медицинские вмешательства, способные повлиять на детородную функцию. Например, химиотерапия, лучевая терапия. Пока забор яйцеклеток на хранение у них невозможен: нет медицинских показаний для применения вспомогательных репродуктивных технологий, в частности бесплодия. Если же законопроект будет принят, то прибегнуть к процедуре смогут не только онкобольные, но и у те, у кого есть семейная предрасположенность к онкологическим патологиям. При этом устанавливается, что использовать половые клетки таких пациентов можно будет только при применении в отношении них вспомогательных репродуктивных технологий", - рассказал Александр Старовойтов.

Разработчики законопроекта учли частные случаи, когда помочь бесплодной семье была готова близкая родственница одного из супругов, но не смогла этого сделать из-за возраста. В действующем законодательстве суррогатной матерью может быть женщина от 20 до 35 лет. "Возрастные границы в таких случаях предлагается расширить до 49 лет включительно", - проинформировал Александр Старовойтов. Кроме того, в законопроекте допускается, что такая женщина может не быть замужем, но только в том случае, если у нее есть взрослые дети и нет несовершеннолетних.

В проекте закона предлагается также увеличить возрастной порог для доноров половых клеток: с 40 до 50 лет для мужчин и до 49 лет включительно - для женщин. При этом в первом случае речь идет как об анонимных, так и о неанонимных донорах. Во втором - только о неанонимных донорах из числа родственниц пациентки. По словам депутата, при решении вопроса об изменении подходов к установлению возраста доноров учитывались и международные подходы, в частности рекомендации ВОЗ и Европейского общества репродукции и эмбриологии человека (ESHRE).

Практика применения закона показала, что в качестве донорских используются не только половые клетки, полученные в Беларуси, но также из регистров, банков, баз иностранных государств. Поправками в закон о ВРТ организации здравоохранения получают возможность сотрудничать с ними. Кроме того, устанавливается контроль за использованием донорских клеток, полученных из-за рубежа.

Александр Старовойтов отметил, что основная цель законопроекта - усовершенствовать работу медучреждений, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями, актуализировать нормативную базу, которой они пользуются. В Беларуси действуют три государственных и около пяти частных центров ЭКО. Проблема бесплодия актуальна для страны. Удельный вес пар, которые не могут иметь детей, достигает 16-17%.

В разработке законопроекта участвуют представители Минздрава, общественных объединений, практикующие врачи. Планируется, что он будет принят в первом чтении на осенней сессии.-0-