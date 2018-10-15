Онлайн-гипермаркет "Е-доставка" объявил о выводе на рынок новой торговой марки "Шеф-онлайн"

Речь идет о собственном сервисе производства готовых блюд, заказ которых будет доступен с 15 октября на сайте интернет-магазина. Флагманским продуктом нового сервиса станут разноцветные пельмени ручной лепки.

"Мы полностью переработали концепцию и ассортимент предложения готовых блюд и в целом изменили подход к производству. Специально для проекта была набрана новая команда специалистов, закуплено современное оборудование. Так родился сервис "Шеф-онлайн" с акцентом на производстве домашних блюд высокого качества. Теперь на собственном производстве работают около 20 поваров во главе с шеф-поваром", - сообщила руководитель проекта ЗАО "Интернет-магазин Евроопт" Елена Лойко.

В компании подчеркивают, что ставка делается на натуральность продукции. В частности, разнообразная цветовая гамма пельменей и вареников достигается за счет таких натуральных красителей, как паприка, чернила каракатицы или свекольный сок. Готовые и полуготовые блюда подвергаются шоковой заморозке для сохранения всех питательных веществ.

"В первую очередь мы видим своими клиентами активных, занятых людей, которые хотят питаться вкусно и полезно, но у них нет времени на готовку. Кроме того, цены на нашу продукцию приятно удивят", - объясняет директор по маркетингу ЗАО "Интернет-магазин Евроопт" Евгений Шашкевич.

Помимо пельменей новый сервис позволит заказать суши, домашнюю выпечку и фермерские продукты. Около 80% продукции привозится клиентам через экспресс-доставку в срок до полутора часов, домашняя выпечка и суши доставляются по предзаказу за 24 часа.

Услуги "Шеф-онлайн" на первом этапе будут доступны жителям Минска и Минского района, а также Витебска и Витебского района. В перспективе планируется расширение сервиса. Каждый клиент, приобретающий товары "Шеф-онлайн", участвует во всех активностях и акциях, проходящих в e-dostavka.by, в том числе продукция учитывается при выдаче бонстиков.-0-