Онлайн-конференция с председателем ЦИК Лидией Ермошиной пройдет на сайте БЕЛТА 22 января

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Местные выборы-2018" с участием председателя Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной пройдет на сайте БЕЛТА 22 января с 14.30 до 15.30.

Выборы с местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля 2018 года. 18 января завершилась регистрация кандидатов. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к агитации: выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Во время онлайн-конференции председатель ЦИК озвучит итоги регистрации кандидатов в депутаты, расскажет об особенностях нынешней избирательной кампании, ответит на вопросы избирателей.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 22 января после 14.30 по мере готовности.-0-