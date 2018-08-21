21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор velcom с 1 сентября поднимет стоимость услуг связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%.

Без изменений останутся стоимость тарифных планов фиксированной связи, абонентская плата тарифного плана lemon, размер платы за активацию бонусов тарифных планов "Турист", "Связь без обязательств", тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге, стоимость ряда дополнительных услуг. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменятся.

Оператор сообщает, что существенно подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки ПРИВЕТ. Так, стоимость 1 МБ в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз.

Кроме того, с 1 сентября всем абонентам тарифных планов "Пенсионный" и "Социальный" ежемесячно будет предоставляться 100 МБ интернет-трафика.

Как сообщалось ранее, МТС также объявил о повышении стоимости услуг связи с 1 сентября.-0-