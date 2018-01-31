31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оправдательные приговоры в Беларуси в 2017 году вынесены в отношении 98 человек, сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович на пресс-конференции, посвященной работе системы судов общей юрисдикции в прошлом году, передает корреспондент БЕЛТА.
Основными поводами для оправдания стали отсутствие в деяниях состава преступления либо недоказанность участия обвиняемого в его совершении. В частности, 26 человек оправданы по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека (из них трое оправданы по обвинению в убийстве), 18 - в преступлениях против личной свободы, чести и достоинства, 19 - собственности и порядка осуществления экономической деятельности.
Случаев необоснованного осуждения граждан не допущено, отметил Валерий Калинкович.
В 2017 году в производстве судов республики находилось 45 тыс. уголовных дел. По результатам судебных разбирательств осуждено 43 135 человек, что на 3,7% меньше, чем в 2016 году.-0-
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