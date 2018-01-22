Оправдываемость прогнозов погоды Белгидромета - 96,3%

Во время заседания. Фото Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оправдываемость прогнозов погоды Белгидромета находится в пределах 96,3%. Об этом шла речь на заседании коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Особое внимание на коллегии было уделено вопросу повышения качества прогнозов погоды. "Оправдываемость прогнозов Белгидромета находится в пределах 96,3%. Вместе с тем в работе Белгидромета по прогнозированию погодных условий присутствуют упущения и недостатки, вызывающие обоснованную критику населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

На коллегии отмечено, что разработанный в 2017 году дополнительный комплекс мер по повышению качества прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу до 2020 года, предусматривающий модернизацию телекоммуникационных систем, техническое переоснащение сети наблюдений, а также повышение кадрового потенциала, должен быть не только изложен на бумаге, но и полностью реализован. Кроме того, на коллегии рассмотрено совершенствование авиационного метеорологического обеспечения, мониторинг окружающей среды, международная деятельность.

Подводя итоги коллегии, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык выразил убеждение, что реализация комплекса запланированных мер с учетом проведенного детального анализа, технической и научной проработки проблемных вопросов, применения изученного международного опыта, а также четкая командная работа позволят в значительной степени повысить эффективность работы Белгидромета.

Должностным лицам Белгидромета и курирующим его работу руководителям Минприроды поставлены конкретные задачи по совершенствованию работы гидрометеорологической службы и обозначены сроки по их выполнению.-0-