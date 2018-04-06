Определены ответственные за своевременный ввод объектов госинвестпрограммы на 2018 год

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначены ответственные руководители республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Мингорисполкома и других организаций, за своевременный ввод в эксплуатацию объектов Государственной инвестиционной программы на 2018 год. Их список утвержден постановлением Совета Министров от 4 апреля 2018 года №254, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Так, за реконструкцию гостиницы по ул. Советской, 35 в Речице под административное здание Речицкого РОВД со строительством ИВС отвечают министр внутренних дел Игорь Шуневич и заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев, за строительство пожарного депо по охране Островца - министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко и заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко.

Ответственными за строительство жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Бресте, агрогородке Парохонске Пинского района, Пружанах Брестской области, Жлобине и Ельске Гомельской области, в Гродно, Мстиславском районе Могилевской области назначены председатели и заместители председателей облисполкомов.

Министерству архитектуры и строительства совместно с Министерством экономики поручено обеспечить общую координацию и контроль за вводом в эксплуатацию объектов Государственной инвестиционной программы на 2018 год.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-