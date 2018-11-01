Опыт Германии стал толчком для многих новаций в системе соцобслуживания - Минтруда Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития социального обслуживания в соответствии с потребностями современного общества нужно межсекторальное сотрудничество и инициатива на местах, а также обращение к опыту зарубежных коллег. Помощь Германии уже послужила толчком для появления многих новаций. Об этом заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак заявил на открытии IV Республиканского социального форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Демографические процессы в Беларуси не отличаются от тех, что происходят в европейских странах. В первую очередь это старение населения. Такие проблемы невозможно решать в одиночку, нужна вовлеченность всех членов общества, негосударственных организаций. В этом для нас хороший пример - опыт Германии. Мы многое сделали с помощью Республиканского социального форума. Межсекторальное сотрудничество в сфере социальной поддержки населения работает, - отметил Александр Румак. - При содействии немецкой стороны мы начали осваивать и внедрили систему государственного социального заказа. Начинали в 2014 году с 34 договоров, а сегодня их в республике реализуется 84. Расширяется число партнеров среди негосударственных объединений, оно уже достигло 14. Это не только Белорусское общество Красного Креста со всеми его подразделениями, но и другие общественные объединения, религиозные организации".

В качестве примера внедренных успешных новаций Александр Румак назвал такую форму социальной услуги, как замещающая семья для одиноких пожилых, которые нуждаются в посторонней помощи. "Услуга внедрена с этого года, и уже заключено 28 договоров, по которым семьи взяли пожилого человека в свой дом, - привел данные замминистра. - Это, наверное, самая лучшая форма социальной поддержки. Пожилой человек живет со ставшими ему родными людьми и получает заботу и поддержку. Поэтому нашим территориальным центрам, работникам социальной службы не надо бояться новшеств. Ибо все эти формы являются результатом инициативы на местах. А мы уже облекаем такой опыт в нормативно-правовые акты, чтобы дать общую основу для повсеместного внедрения".

Республиканский социальный форум-2018 "Развитие межведомственного и межсекторного сотрудничества как условие обеспечения системного подхода в решении социальных задач" проходит 1 и 2 ноября в Минском международном образовательном центре им. Й.Рау.

Как отметила исполнительный директор Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам, форум проводится не первый год с основной целью - дать площадку для презентации накопленного опыта, включая международную экспертизу, обсудить основные актуальные тренды и улучшить взаимодействие в поисках инноваций. В этом году акцент сделан на целевых группах и конкретных инструментах достижения синергии. По мнению Астрид Зам, для Беларуси это особенно важно, так как готовится концепция новой Национальной стратегии устойчивого развития, и предложения, озвученные на мероприятии, будут полезны.

В форуме участвуют международные эксперты, представители Министерства труда и социальной защиты, белорусских общественных организаций. На пленарном заседании они обсудят применение системного подхода для имплементации национального плана реализации Конвенции о правах людей с инвалидностью. Ученые представят обзор новейших исследований, проведенных в социальной сфере Беларуси, и поделятся видением того, как эта сфера может стать комплексным компонентом стратегии устойчивого развития.

Также будет презентован опыт Германии в развитии сельских сообществ на фоне демографических и социально-экономических преобразований, работа сервисного центра по работе с людьми с деменцией региона Южной Вестфалии. Дискуссии в секциях будут посвящены темам "Женщины на рынке труда", "Семьи в трудной жизненной ситуации", "Деменция как новый социальный вызов", "Ресоциализация лиц, находящихся и вышедших из мест лишения свободы", "Расширение практики применения государственного социального заказа", "Инициативы местных сообществ и волонтерство".-0-