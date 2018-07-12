12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней объявлен в Беларуси 13 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах возможен град. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов, днем ожидается 21-26, по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей - до плюс 28 градусов.-0-

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