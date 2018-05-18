Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра объявлен 18 мая в Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и сильного ветра во второй половине дня 18 мая. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня в период с 13.00 до 18.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град", - отметили в Белгидромете.
В Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 23.00-0-
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