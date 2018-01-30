30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра сохранится в Беларуси 31 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах страны пройдет кратковременный снег, днем - преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, днем с переходом на южный 6-11 м/с, ночью и утром на большей части территории порывы до 15-20 м/с. В связи с этим синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, по северо-востоку будет 7-9 градусов мороза. Днем ожидается от нуля до 5 градусов ниже нуля, по юго-западу - 1-2 градусов тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города