Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 25 мая из-за гроз и ветра

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси из-за гроз и сильного ветра во второй половине дня 25 мая. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в период с 15.00 до 21.00 по юго-западу Беларуси ожидаются грозы. При грозах в некоторых районах прогнозируются град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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