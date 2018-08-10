10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 августа из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды
Будет переменная облачность. По западу страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, в некоторых районах сильные ливни. Ветер будет южный, по Брестской и Гродненской областям с переходом на северный 5-10 м/с. При грозах порывы ветра достигнут 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 11 по востоку до 20 градусов тепла по западу страны. Днем прогнозируется 25-30 градусов выше нуля.-0-
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